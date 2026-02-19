Pria Tenggelam di Kali Sunter Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pria bernama Vendi (51) yang tenggelam di Kali Sunter, Jakarta Utara, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh personel Basarnas dari Kantor SAR Jakarta bersama unsur SAR Gabungan, Rabu (18/2) sekitar pukul 22.45 WIB.

“Jasad korban ditemukan terapung di atas permukaan air pada radius 20 meter dari lokasi kejadian,” kata Dantim Kantor SAR Jakarta Herlan Soeltan AA di Jakarta, Kamis (19/2).

Menurut dia, korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses selanjutnya. "Setelah itu jasad diserahkan kepada pihak keluarga,” ungkapnya.

Diketahuu, Vendi (51) tenggelam diduga setelah terjatuh ke Kali Sunter di Jalan Danau Sunter Barat (Jembatan Item), Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Selasa (17/2) sekitar pukul 17.30 WIB.

Upaya pencarian dilakukan dengan penyisiran menggunakan perahu karet. Para personel Kantor SAR Jakarta juga menggunakan sebuah alat yang bernama Aqua Eye untuk mendeteksi objek bawah permukaan air dan juga jangkar.

Pencarian terhadap pemancing itu juga dilakukan melalui jalur darat di sepanjang bantaran Kali Sunter dan sejauh 500 meter dari lokasi kejadian.

Operasi SAR dilakukan dengan melibatkan puluhan personel gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Jakarta, Polsek Tanjung Priok, Babinsa Kodim 0502, BPBD Jakarta Utara, Damkar Jakarta Utara, PMI Jakarta Utara, PPSU Jakarta Utara, Redkar, Khatulistiwa dan Aparatur Kelurahan Sunter Agung. (antara/jpnn)