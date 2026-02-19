Pria Tenggelam di Waduk Jatiluhur Purwakarta Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria bernama Riyanto (21) yang tenggelam di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan setelah pencarian selama tujuh hari.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan informasi penemuan korban diterima Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung bersama Tim SAR Gabungan pada Rabu (22/7), pukul 22.27 WIB.

“Setelah menerima informasi mengenai penemuan jenazah, Tim SAR Gabungan langsung bergerak menuju lokasi yang berada sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi pada Kamis 23 Juli 2026, pukul 00.10 WIB,” kata Ade Dian dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis (23/7).

Setelah dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk menjalani proses identifikasi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak keluarga memastikan jenazah tersebut merupakan Riyanto yang sebelumnya dilaporkan hilang,” ungkapnya.

Selanjutnya, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Dusun Karangmulya RT 01/05, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.

Dia menjelaskan operasi pencarian tersebut melibatkan 71 personel dari berbagai unsur, mulai Basarnas, Satpolairud Purwakarta, Brimob Polda Jawa Barat, BPBD Purwakarta, BPBD Subang, Damkar Purwakarta, hingga sejumlah organisasi sukarelawan SAR.

Dalam operasi pencarian, Tim SAR Gabungan mengerahkan berbagai sarana dan peralatan, seperti LCR, River Boat, Rescue Carrier, kendaraan operasional, peralatan komunikasi, serta perlengkapan keselamatan personel.