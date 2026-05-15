Pria Terbawa Arus di Sungai Cikapundung Bandung Belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak

jpnn.com - BANDUNG - Pria bernama John (56) yang hilang terbawa arus Sungai Cikapundung di wilayah Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/5) sore, masih belum ditemukan.

Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap John yang diduga hilang terbawa arus saat tengah membersihkan alat tukang di pinggiran sungai.

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Ade Dian Permana, pihaknya langsung mengerahkan tim setelah menerima laporan terkait pria yang terseret arus saat membersihkan peralatan bangunan di pinggiran Sungai Cikapundung.

“Kami menerima laporan laki-laki yang diduga terbawa arus Sungai Cikapundung saat sedang membersihkan alat tukang di pinggiran sungai pada Kamis sekitar pukul 16.35 WIB,” kata Ade di Bandung, Jumat (15/5).

Menurut dia, kondisi debit air saat itu meningkat akibat curah hujan tinggi, sehingga mengakibatkan korban terpeleset dan terbawa arus.

Dia mengatakan bahwa kejadian berlangsung cepat, sehingga saksi di lokasi tidak sempat memberikan pertolongan kepada korban.

“Setelah (informasi) dinyatakan valid, satu tim rescue diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 20.25 WIB dengan membawa perlengkapan SAR air, alat komunikasi, serta APD personal,” katanya.

Dia menjelaskan operasi pencarian itu melibatkan unsur gabungan dari Basarnas Bandung, Polsek Cidadap, Pesantren Nurul Huda, Damkar Kota Bandung, dan TRC KSB Cidadap.