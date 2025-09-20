Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pria Tewas Bersimbah Darah di Semak-Semak di Bandung, Sepeda Motornya Masih Menyala

Sabtu, 20 September 2025 – 10:00 WIB
Pria Tewas Bersimbah Darah di Semak-Semak di Bandung, Sepeda Motornya Masih Menyala - JPNN.COM
Satreskrim Polresta Bandung saat melakukan olah TKP penemuan mayat pria bersimbah darah di Tanjakan Benyeng, Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/9/2025) dini hari. Foto: sources for jpnn

jpnn.com - Seorang pria ditemukan tewas di semak-semak pinggir jalan Tanjakan Benyeng, Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. 

Saat ditemukan, sepeda motor diduga milik korban masih dalam kondisi menyala.

Polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP pada Jumat (19/9/2025) malam. 

Baca Juga:

Proses olah TKP berlangsung selama 3,5 jam sejak Jumat pukul 21.30 WIB hingga Sabtu (20/9) dini hari pukul 01.00 WIB. 

Setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung. Untuk sepeda motor korban dibawa ke Mapolsek Baleendah. 

"Kami memperoleh informasi adanya jenazah yang ditemukan di daerah Jalan antara Balendah dan Arjasari, Jumat tanggal 19 September 2025 sekitar pukul 21.15 WIB," kata Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara saat dikonfirmasi. 

Baca Juga:

Mayat korban ditemukan oleh warga saat akan melintas ke jalan tersebut. Kemudian warga langsung melaporkan temuannya ke Polsek Baleendah.

"Kami segera meluncur ke TKP, untuk melaksanakan olah TKP," ujarnya. 

Seorang pria tewas bersimbah darah di semak-semak jalan di Baleendah, Kabupaten Bandung. Polisi lakukan penyelidikan dugaan pembunuhan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tewas  pemotor tewas  Bandung  pembunuhan  Polresta Bandung  meninggal dunia  sepeda motor 
BERITA TEWAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp