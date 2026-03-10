Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pria Tewas Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk Jakbar

Kamis, 12 Maret 2026 – 03:05 WIB
Tangkapan layar - Warga membungkus jasad seorang pria berinisial S (50) yang tewas usai tertabrak Kereta Commuter Line di Jalan Gaga Sinyar, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/6/2025) siang. (ANTARA/Risky Syukur)

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pria berinisial T (39) tewas akibat tertabrak kereta api di perlintasan Green Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (11/3) sekitar pukul 17.50 WIB.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto mengatakan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

"Mengalami luka di bagian kepala, robek, pelipis robek, kaki kanan patah, meninggal dunia di TKP," ujar AKP Joko saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/3).

Korban diketahui tiba-tiba hendak menyeberangi perlintasan kereta saat para pengendara tengah menunggu KA lewat.

"Menyeberang jalan dari arah timur menuju ke arah barat. Setibanya di dekat perlintasan kereta api Green Garden tertemper Kereta Api Ekspres Bandara Nomor Lokomotif 902," tutur Joko.

Akibatnya, korban pun terpental hingga tewas seketika di lokasi.

"Selanjutnya jenazah di evakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang," tutur Joko.

Dalam rekaman video viral, terlihat para pengendara berhenti di dekat sisi rel kereta api. Sirene pun berbunyi menandakan kereta segera lewat.

Seorang pria berusia 39 tahun tewas akibat tertabrak kereta di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

