JPNN.com - Kriminal

Pria yang Menculik Anak Sendiri di Jakarta Utara Tertangkap, Motifnya Terungkap

Minggu, 04 Januari 2026 – 16:50 WIB
Ilustrasi - Penculikan Anak. ANTARA/HO. (A)

jpnn.com - Personel Polsek Kelapa Gading telah menangkap seorang pria berinisial JE bersama rekannya JP yang bersekongkol untuk menculik anak kandung laki-laki JE yang berinisial JDJ (3).

Penculikan terjadi di parkiran Apartemen Sherwood Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), Sabtu (3/1) pagi.

"Kami menangkap dua pelaku, JE dan JP, beberapa jam setelah adanya pelaporan penculikan yang dilaporkan ibu korban berinisial DP," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Minggu (4/1/2026).

Dia menyebut penculikan itu dilakukan pelaku karena rindu kepada sang anak setelah tidak berkomunikasi selama tiga bulan lantaran hak asuhnya dipegang oleh mantan istri pelaku yang juga merupakan ibu kandung anak tersebut.

Pelaku mengambil paksa anak tersebut dengan dibantu oleh dua rekannya, JP dan DB.

Petugas saat ini masih mengejar pelaku ketiga yang melarikan diri, yakni pria berinisial DB.

"Kedua pelaku ini dijerat dalam rumusan Pasal 450, Pasal 452 dan Pasal 453 UU (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP)," ujar Seto.

Dia menjelaskan penculikan itu berawal saat korban JDJ (3) bersama asisten rumah tangganya akan berangkat ke gereja pada Sabtu (3/1) pagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

