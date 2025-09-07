Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pria yang Merampok Ibu Bhayangkari Ditangkap saat Belanja Pakaian, Tuh Tampangnya

Minggu, 07 September 2025 – 20:29 WIB
Pria yang Merampok Ibu Bhayangkari Ditangkap saat Belanja Pakaian, Tuh Tampangnya - JPNN.COM
Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Jayawijaya saat mengamankan pelaku RK (25) dan barang bukti atas tindak kejahatan curas terhadap Ibu Bhayangkari di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Jayawijaya.

jpnn.com, WAMENA - Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian dan kekerasan atau curas terhadap Ibu Bhayangkari di Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara mengatakan kasus tindak pidana curas tersebut terjadi di Jalan Hom-Hom (belakang Kios Surya) dengan korban seorang Ibu Bhayangkari.

“Anggota bergerak cepat setelah menerima informasi terkait keberadaan salah satu pelaku di sekitar pasar Potikelek Wamena. Pada pukul 15.15 WIT, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku saat berbelanja di sebuah kios pakaian bekas di jalan Irian Wamena,” katanya dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu.

Baca Juga:

Dia menyebut identitas pelaku yang diamankan adalah RK, 25. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa RK berperan sebagai pengantar menggunakan sepeda motor, sementara rekannya KY berperan sebagai eksekutor dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

“Anggota mengamankan pelaku, tetapi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan dalam aksi tersebut,” ujarnya.

Dia memberikan apresiasi kepada tim Opsnal Sat Reskrim yang telah bekerja keras di lapangan sehingga berhasil mengungkap tindak pidana curas tersebut.

Baca Juga:

“Kami tetap berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk tindak kejahatan di wilayah hukum Jayawijaya,” katanya.

Dia menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Jayawijaya.

Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian dan kekerasan atau curas terhadap Ibu Bhayangkari di Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perampok ditangkap  Perampok Ibu Bhayangkari ditangkap  Wamena 
BERITA PERAMPOK DITANGKAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp