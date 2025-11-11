Pria yang Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan dalam Keadaan Meninggal Dunia

jpnn.com, PALEMBANG - Junaidi (30) warga Pulokerto yang dilaporkan tenggelam di Sungai Musi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, ditemukan Tim SAR Gabungan, Selasa (11/11) sekitar pukul 19.00 WIB.

Korban ditemukan posisi mengapung di tengah sungai dalam kondisi tak bernyawa. Penemuan jasad sekitar radius satu kilometer dari lokasi awal kejadian.

"Benar korban atas nama Junaidi sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Selanjutnya, tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap korban untuk kemudian dibawa ke rumah Sakit Bari guna dilakukan proses lebih lanjut.

"Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Diberitakan sebelumnya, kejadian berawal pada Senin sekitar pukul 15.00 WIB korban bersama dua orang rekannya datang untuk menjual motor di desa Tanjung Baru.

Saat sedang mengecek kondisi mesin kendaraan dengan cara menyalakan kendaraan, korban dan kedua rekannya didatangi oleh warga sekitar yang merasa terganggu dengan suara bising knalpot dari kendaraan tersebut.

Sempat terjadi perkelahian antara korban bersama 2 orang temannya dengan warga setempat, dikarenakan kalah jumlah korban dan kedua temannya melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.