Pria yang Tenggelam di Sungai Siguci Akhirnya Ditemukan, Kondisinya, Ya Tuhan

jpnn.com, OKU TIMUR - Herman (32), warga Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur yang dilaporkan tenggelam di Sungai Siguci akibat perahu getek yang ditumpanginya mengalami oleng akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 11.30 WIB.

Korban ditemukan mengapung di pinggir sungai, tepatnya di Desa Serapek, Kecamagan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam keadaan meninggal dunia.

Korban ditemukan sekitar radius 40 KM dari lokasi awal kejadian oleh warga yang sedang melaksanakan aktivitas di sungai.

"Benar dengan berbagai upaya korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Manca Rahwanto.

Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Cempaka dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.

Manca menambahkan dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

"Semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," imbuh Manca.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Minggu (28/12/25) sekitar pukul 17.00 WIB, korban bersama dua orang rekannya hendak pulang ke desanya dengan menaiki perahu getek setelah selesai bekerja membersihkan lahan milik bapak Halim yang berada di seberang sungai.