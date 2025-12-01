Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prihatin Bencana Sumatra, Presiden Prabowo Pastikan Kebutuhan Pengungsi Terus Didukung Pemerintah

Senin, 01 Desember 2025 – 18:41 WIB
Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Senin (1/12). Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam terkait bencana alam yang melanda wilayah Sumatra, baru-baru ini.

Perhatian Kepala Negara tersebut tertuju pada musibah banjir dan tanah longsor yang telah menimbulkan dampak bagi masyarakat di berbagai daerah tersebut.

"Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, selagi kita turut merasakan kesulitan dan duka saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami bencana alam," kata Prabowo Subitanto dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Selain mengungkapkan rasa empati, Prabowo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanjatkan doa agar para korban diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan.

Prabowo memastikan pemerintah pusat tidak tinggal diam dan tengah berupaya keras menangani dampak bencana.

Dia menegaskan langkah konkret terus dilakukan di lapangan, dengan melakukan perbaikan infrastruktur dan pemberian bantuan kebutuhan pokok.

"Pemerintah terus-menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan," ujar Prabowo.

"Kita berdoa dan meminta pertolongan Yang Maha Kuasa untuk senantiasa meringankan penderitaan mereka," imbuhnya.

TAGS   Bencana Alam  Banjir dan Longsor  bencana alam sumatra  Presiden Prabowo 
