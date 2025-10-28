Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Prihatin kepada Ammar Zoni, Ustaz Derry Sulaiman: Berat Banget Ujiannya

Selasa, 28 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Prihatin kepada Ammar Zoni, Ustaz Derry Sulaiman: Berat Banget Ujiannya - JPNN.COM
Ustaz Derry Sulaiman dan Ammar Zoni. Foto: Instagram/derrysulaiman

jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Derry Sulaiman turut prihatin dengan masalah yang dialami Ammar Zoni.

Dia menilai mantan suami Irish Bella itu tengah mendapat ujian hidup yang luar biasa.

"Ammar Zoni itu berat banget ujiannya, kehilangan ayahnya di penjara, rumah tangga berantakan, akhirnya bercerai, jauh dari anak. Dia perlu dirangkul," kata Ustaz Derry Sulaiman saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Mantan personel Betrayer itu sempat berjumpa sebelum Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Ustaz Derry Sulaiman bertemu saat memberi ceramah di Rutan Salemba, tempat Ammar Zoni ditahan.

"Terakhir itu ada deep talk," jelas pendakwah berdarah Minangkabau itu.

Baca Juga:

Saat pertemuan, Ustaz Derry Sulaiman menjelaskan Ammar Zoni sempat menyampaikan curahan hati saat bertemu.

Menurutnya, salah satu yang diungkapkan pemain sinetron itu yakni keinginan untuk tobat.

Ustaz Derry Sulaiman turut prihatin dengan masalah yang dialami Ammar Zoni. Dia menilai mantan suami Irish Bella itu tengah mendapat ujian hidup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ustaz Derry Sulaiman  Derry Sulaiman  Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni 
BERITA USTAZ DERRY SULAIMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp