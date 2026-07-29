Prihatin Lihat Korban, Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5, 25 Miliar dari PT DSI

Rabu, 29 Juli 2026 – 20:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dude Harlino mengaku menyerahkan honor Rp5,25 miliar yang diterima dari PT DSI kepada penyidik Dittipideksus Bareskrim atas inisiatif sendiri.

Pengakuan tersebut diungkapkannya ketika menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Atas inisiatif sendiri," kata Dude Harlino.

Suami Alyssa Soebandono itu menjelaskan, dirinya sempat berdiskusi dengan penyidik sejak satu bulan terakhir.

Setelah berdiskusi, Dude Harlino pun membulatkan tekad menyerahkan honor karena prihatin melihat korban kasus tersebut.

"Kondisi para korban," beber bintang sinetron itu.

Dude Harlino lantas bicara mengenai hubungan kerja sama dengan PT DSI.

Dia mengaku menjadi brand ambassador bersama Alyssa Soebandono sejak beberapa tahun lalu.