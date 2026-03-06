Prihatin Medsos Diisi Saling Mencaci, Dasco Serukan Persatuan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak semua elemen bangsa, termasuk kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat persatuan nasional.

Hal demikian dikatakan Dasco saat menghadiri sebuah acara peluncuran sebuah buku di Kampus ITB, Bandung, Kamis (5/3) kemarin.

"Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsih yang bukan omon-omon, itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian," kata Dasco dikutip dari media sosial @raffinagit1717, Jumat (6/3).

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat sipil hari ini yang terpecah dan media sosial (medsos) dijadikan wadah mencaci satu sama lain.

"Sebab, pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak, masyarakat sipil kita satu sama lain saling mencaci, satu sama lain saling mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan tidak sehat, di medsos itu saya lihat sudah tidak sehat," kata dia dalam acara.

Legislator Dapil III Banten itu menyebut persatuan nasional sebenarnya menjadi satu hal yang dibutuhkan pemerintahan Presiden Prabowo mewujudkan janji politik.

Dasco tak mempermasalahkan bila masyarakat sipil menyuarakan kritik atau masukan, tetapi berharap hal itu disampaikan dengan semangat nasionalis dan dieertai niat baik.

"Kalau kita tanya, Prabowo hanya perlu satu persatuan nasional baik dalam mengkritisi, baik dalam memberikan ide maupun kemudian subangsih yang nyata," katanya.