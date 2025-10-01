Priiittt… Kick Off PIK2 Cup 2025 Membuat Lapangan Desa se-Tangerang Bergelora!

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Lapangan-lapangan desa di Kabupaten Tangerang tampak meriah dan gegap gempita pada Minggu lalu (28/9/2025). Hari itu, PIK2 Cup 2025 digulirkan.

Turnamen sepak bola itu pun membuat lapangan desa di Kecamatan Telunaga, Kosambi, Pakuhaji, Sukadiri, Kronjo, Kemiri, hingga Mauk, menjadi ajang sorak sorai warga yang menyemangati kesebelasan pujaan mereka.

Dua laga pembuka sebagai kick-off PIK2 Cup 2025 berlangsung seru di Stadion Mini Tunas Jaya, Teluknaga.

Pada laga pembuka itu, tim Kecamatan Kosambi Barat berhadapan dengan kesebelasan dari Desa Rawa Burung. Adapun tim dari Desa Muara bertemu kesebelasan Desa Melayu Barat.

Sejak wasit meniup peluit pertama, permainan langsung panas. Jual beli serangan antara tim yang bertanding membuat ribuan penonton larut dalam sorakan yang menggelegar.

Namun, turnamen sebagai bagian program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Agung Sedayu Group itu bukan sekadar soal menang atau kalah. Atmosfer kebersamaan terasa kental ketika warga berbaur dan menyemangati tim kebanggaan masing-masing desa.

Di sela riuh suporter, terdengar obrolan ringan tentang pentingnya sportivitas dan mendorong anak-anak muda makin percaya diri. Puluhan tim dari desa dan kelurahan siap bersaing di lapangan hijau untuk mencapai partai puncak pada 7 Oktober 2025 mendatang.

“Terima kasih kepada Agung Sedayu Group melalui CSR PIK2 yang sudah bikin ajang ini,” kata anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sapri, S.Sos.