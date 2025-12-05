Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Prilly Latuconsina Jadi Brand Ambassador Cellbooster di Starry Night Talks & Insights 2025

Jumat, 05 Desember 2025 – 16:16 WIB
Prilly Latuconsina Jadi Brand Ambassador Cellbooster di Starry Night Talks & Insights 2025
Prilly Latuconsina resmi diumumkan sebagai Brand Ambassador Cellbooster dalam event Starry Night Talks & Insights 2.0 di The H Club, Jakarta pada 4 Desember 2025. Foto: Dok. ST Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris, produser, dan pengusaha muda, Prilly Latuconsina resmi diumumkan sebagai Brand Ambassador Cellbooster, injectable skin booster premium asal Swiss yang kini menjadi pilihan utama para profesional estetika di Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam event Starry Night Talks & Insights 2.0 yang digelar di The H Club, Jakarta pada 4 Desember 2025.

Penunjukan Prilly Latuconsina bukan tanpa alasan. Dia dikenal aktif, memiliki jadwal padat, dan gemar melakukan aktivitas luar ruangan seperti diving dan fishing. Di balik kesibukannya, kulit wajahnya tetap terlihat cerah, sehat, dan terawat. Sesuatu yang diakui Prilly sebagai hasil nyata dari perawatan Cellbooster.

Acara yang mengusung tema We Are Champion menjadi momen pas bertemunya keduanya. Prilly Latuconsina, yang dikenal sebagai 'juara' di industri hiburan lewat deretan karya box office, dinilai sebagai representasi sempurna untuk Cellbooster.

Cellbooster telah mendapatkan sertifikasi CE Approved dan terdaftar di Kementerian Kesehatan RI. Dengan teknologi canggih bernama CHAC Technology, Cellbooster mampu menjaga stabilitas bahan aktif seperti asam hialuronat, vitamin, dan asam amino di dalam kulit lebih lama.

Formulanya bekerja secara mendalam untuk menghidrasi, menutrisi, dan memperbaiki kualitas kulit dari dalam. Hasilnya adalah kulit yang lebih sehat, lembap, dan bercahaya alami.

Kualitas dan keamanan Cellbooster menjadi alasan utama Prilly Latuconsina berani mencoba treatment ini. Sebagai seseorang yang selektif dalam memilih perawatan, dia selalu memastikan bahwa produk yang digunakan sudah memiliki izin resmi dan hasil yang terbukti.

"Aku termasuk orang yang hati-hati banget kalau soal treatment wajah. Tetapi setelah tahu Cellbooster yang sudah CE Approved dan terdaftar di Kemenkes RI, aku jadi tenang,” ungkap Prilly Latuconsina.

Aktris, produser, dan pengusaha muda, Prilly Latuconsina resmi diumumkan sebagai Brand Ambassador Cellbooster, injectable skin booster premium...

