Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Prilly Latuconsina Keluar dari Sinemaku Pictures, Begini Komentar Umay Shahab

Selasa, 20 Januari 2026 – 20:30 WIB
Prilly Latuconsina Keluar dari Sinemaku Pictures, Begini Komentar Umay Shahab - JPNN.COM
Aktor Umay Shahab di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/1). Foto: Firda Junita/Jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Umay Shahab memberi komentar soal keputusan Prilly Latuconsina yang mundur dari Sinemaku Pictures.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Prilly Latuconsina yang sudah menjadi partner selama 6 tahun terakhir.

"Terima kasih Prilly Latuconsina untuk 6 tahun perjalanan yang menyenangkan. Selamat dan sukses untuk perjalanan-perjalanan berikutnya," ungkap Umay Shahab di kolom komentar akun Prilly Latuconsina di Instagram.

Baca Juga:

Diketahui, Prilly Latuconsina baru saja mengumumkan pengunduran diri dari rumah produksi Sinemaku Pictures.

Dia melepas jabatan pemegang saham sekaligus anggota direksi dari rumah produksi yang didirikan sejak 2019 itu.

"Hari ini, secara resmi aku menyatakan pengunduran diriku dari Sinemaku Pictures, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai anggota direksi," ungkap Prilly Latuconsina melalui akun miliknya di Instagram, Senin (19/1).

Baca Juga:

Perempuan berusia 29 tahun itu kemudian mengungkap alasan dirinya mundur dari Sinemaku Pictures.

Prilly Latuconsina mengaku ingin memiliki ruang untuk mewujudkan mimpi dan visi sendiri.

Umay Shahab memberi komentar soal keputusan Prilly Latuconsina yang mundur dari Sinemaku Pictures.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Umay Shahab  Prilly Latuconsina  Sinemaku Pictures  Prilly 
BERITA UMAY SHAHAB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp