JPNN.com - Entertainment - Film

Prilly Latuconsina Ungkap Tantangan Kembali Jadi Risa Setelah 6 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 – 03:05 WIB
Prilly Latuconsina Ungkap Tantangan Kembali Jadi Risa Setelah 6 Tahun
Aktris Prilly Latuconsina saat promo film Danur: The Last Chapter di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina kembali didapuk memerankan Risa dalam film 'Danur: The Last Chapter'.

Film garapan sutradara Awi Suryadi ini bakal tayang di layar bioskop pada Lebaran atau 18 Maret 2026.

Bagi Prilly, keterlibatannya sejak film pertama membuat Danur memiliki makna yang sangat besar dalam perjalanan kariernya.

"Justru aku bersyukur masih dipercaya menjadi bagian dari Danur sampai last chapter ini," kata Prilly di Bandung, Sabtu (7/3).

Dia mengatakan Danur bukan sekadar proyek film biasa, tetapi menjadi awal perjalanan panjangnya di industri perfilman.

“Danur itu bukan film yang reading, syuting, promo lalu selesai. Danur itu awal dari perjalanan aku juga di film. Dari Danur banyak pintu lain terbuka dalam karier aku,” ujarnya.

Menurut Prilly, film horor saat itu belum terlalu dipercaya mampu menarik penonton. Namun sejak kehadiran Danur, genre tersebut kembali diminati.

"Waktu itu film horor belum begitu dipercaya, tapi sejak Danur akhirnya orang-orang mulai menonton horor lagi. Aku juga banyak dikenal dari Danur," ucapnya.

Prilly Latuconsina kembali memerankan Risa dalam film Danur: The Last Chapter. Dia mengaku perjalanan hampir 10 tahun bersama karakter itu sangat emosional.

