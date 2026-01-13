Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Prilly Latuconsina Ungkap Tantangan Perankan Risa Dalam Film Danur: The Last Chapter

Selasa, 13 Januari 2026 – 22:07 WIB
Prilly Latuconsina Ungkap Tantangan Perankan Risa Dalam Film Danur: The Last Chapter - JPNN.COM
Konferensi pers peluncuran poster dan trailer film Danur: The Last Chapter di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina kembali membintangi film horor Danur: The Last Chapter.

Dia lantas mengungkapkan tantangannya secara emosional dalam memerankan karakter Risa dalam film Danur: The Last Chapter.

Sebagai informasi, film tersebut menjadi penutup dari rangkaian kisah dari Danur Semesta yang sebelumnya hadir lewat Danur: I Can See Ghost (2017), Danur 2: Maddah (2018), dan Danur 3: Sunyaruri (2019).

Baca Juga:

"Masih sampai syuting terakhir pun yang paling sulit adalah kadang tuh kalau baca skrip aku tuh bingung reaksi Risa kalau ketemu sama hantu tuh harus seperti apa begitu," ujar Prilly Latuconsina dalam peluncuran trailer dan poster film Danur: The Last Chapter di Agora Mall, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Pasalnya, jarak waktu dari Danur ketiga dengan film terbarunya ini cukup jauh, yakni enam tahun.

Terlebih dalam Danur: The Last Chapter diceritakan bahwa karakter Risa akhirnya kembali bertemu dengan teman-teman hantunya.

Baca Juga:

Sementara, Prilly sendiri tak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk astral di kehidupan nyata, sehingga dia merasa tertantang untuk mendalami karakternya dalam film terbarunya tersebut.

"Jadi, sudah lama enggak syuting, sudah lama enggak ngobrol sama Teh Risa. Ada beberapa adegan tuh yang kayak, 'bagaimana ya perasaan Risa pas ketemu lagi sama Peter Cs (teman hantu)?'. Atau 'bagaimana perasaan Risa ketika ketemu sama hantu yang mukanya seram? Takut enggak ya atau enggak?," tuturnya.

Prilly Latuconsina mengungkapkan tantangannya secara emosional dalam memerankan karakter Risa dalam film Danur: The Last Chapter.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prilly Latuconsina  Danur: The Last Chapter  film  film horor  Hantu  film danur 4 
BERITA PRILLY LATUCONSINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp