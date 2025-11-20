Prime Smart Tawarkan Konsep Small School, Pendidikan yang Lebih Dekat dan Bermakna

jpnn.com, BANDUNG - Di tengah maraknya sekolah berkapasitas besar, konsep small school atau sekolah kecil kini mulai dilirik banyak orang tua.

Konsep ini menawarkan suasana belajar yang lebih personal, dekat, dan fokus pada pengembangan potensi anak secara menyeluruh.

Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan konsep ini adalah Prime Smart Islamic Montessori School, yang berlokasi di Jl. Kuningan Raya No. 7, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

Sejak berdiri pada 2016, Prime Smart dikenal sebagai sekolah inklusif yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan Montessori modern.

Secara sederhana, small school adalah sekolah dengan jumlah murid terbatas di setiap kelas. Tujuannya bukan sekadar menciptakan ruang belajar kecil, tetapi menghadirkan interaksi yang lebih dekat antara guru, siswa, dan orang tua.

Dengan jumlah siswa yang sedikit, guru dapat mengenal karakter dan kebutuhan belajar setiap anak. Pendekatan ini juga memungkinkan proses pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan menumbuhkan rasa aman bagi anak untuk bereksplorasi.

Konsep sekolah kecil ini bukan hanya tren lokal, tapi sudah menjadi praktik sukses di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, gerakan Small Schools Movement yang digagas oleh Carnegie Corporation dan Bill & Melinda Gates Foundation terbukti mampu meningkatkan angka kelulusan serta menurunkan tingkat putus sekolah.

Di Finlandia, kelas kecil menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pendidikan mereka karena memungkinkan pendekatan personal terhadap setiap siswa. Bahkan, laporan UNESCO 2020 menegaskan bahwa kelas dengan jumlah siswa terbatas dapat meningkatkan kesejahteraan, fokus belajar, dan interaksi sosial anak.