Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Prime Smart Tawarkan Konsep Small School, Pendidikan yang Lebih Dekat dan Bermakna

Kamis, 20 November 2025 – 14:29 WIB
Prime Smart Tawarkan Konsep Small School, Pendidikan yang Lebih Dekat dan Bermakna - JPNN.COM
Prime Smart mengadirkan konsep small school. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BANDUNG - Di tengah maraknya sekolah berkapasitas besar, konsep small school atau sekolah kecil kini mulai dilirik banyak orang tua.

Konsep ini menawarkan suasana belajar yang lebih personal, dekat, dan fokus pada pengembangan potensi anak secara menyeluruh.

Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan konsep ini adalah Prime Smart Islamic Montessori School, yang berlokasi di Jl. Kuningan Raya No. 7, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga:

Sejak berdiri pada 2016, Prime Smart dikenal sebagai sekolah inklusif yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan Montessori modern.

Secara sederhana, small school adalah sekolah dengan jumlah murid terbatas di setiap kelas. Tujuannya bukan sekadar menciptakan ruang belajar kecil, tetapi menghadirkan interaksi yang lebih dekat antara guru, siswa, dan orang tua.

Dengan jumlah siswa yang sedikit, guru dapat mengenal karakter dan kebutuhan belajar setiap anak. Pendekatan ini juga memungkinkan proses pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan menumbuhkan rasa aman bagi anak untuk bereksplorasi.

Baca Juga:

Konsep sekolah kecil ini bukan hanya tren lokal, tapi sudah menjadi praktik sukses di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, gerakan Small Schools Movement yang digagas oleh Carnegie Corporation dan Bill & Melinda Gates Foundation terbukti mampu meningkatkan angka kelulusan serta menurunkan tingkat putus sekolah.

Di Finlandia, kelas kecil menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pendidikan mereka karena memungkinkan pendekatan personal terhadap setiap siswa. Bahkan, laporan UNESCO 2020 menegaskan bahwa kelas dengan jumlah siswa terbatas dapat meningkatkan kesejahteraan, fokus belajar, dan interaksi sosial anak.

Prime Smart menawarkan konsel sekolah kecil dan mengadirkan pendidikan yang lebih dekat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   prime smart  small school  sekolah kecil  potensi anak 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp