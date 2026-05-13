Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Prime Video Menghadirkan Fitur Clips Ala TikTok

Rabu, 13 Mei 2026 – 06:19 WIB
Prime Video Menghadirkan Fitur Clips Ala TikTok - JPNN.COM
Fitur Clips di Prime Video. Foto: amazon

jpnn.com, JAKARTA - Amazon lewat layanan streaming, Prime Video terus mencari cara agar pengguna betah berlama-lama di aplikasinya.

Terbaru, platform menghadirkan fitur bernama “Clips” yang membawa pengalaman menonton video pendek vertikal ala TikTok.

Fitur anyar itu mulai muncul di halaman utama aplikasi Prime Video versi seluler.

Baca Juga:

Pengguna kini bisa menemukan berbagai cuplikan film dan serial dalam format video pendek vertikal, yang dapat digulir layaknya konten di TikTok maupun Instagram Reels.

Awalnya, Clips hanya diperkenalkan sebagai fitur pratinjau untuk tayangan sorotan pertandingan NBA.

Namun, kini Amazon memperluas penggunaannya dengan menghadirkan potongan adegan dari berbagai film dan serial yang tersedia di Prime Video.

Baca Juga:

Saat salah satu klip dibuka, aplikasi otomatis masuk ke mode layar penuh.

Pengguna kemudian dapat menggulir ke video berikutnya secara vertikal, dengan pengalaman yang dibuat mirip platform media sosial populer.

Prime Video menghadirkan fitur bernama “Clips” yang membawa pengalaman menonton video pendek vertikal ala TikTok.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prime Video  fitur Clips di Prime Video  TikTok  Amazon 
BERITA PRIME VIDEO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp