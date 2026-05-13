Prime Video Menghadirkan Fitur Clips Ala TikTok

Rabu, 13 Mei 2026 – 06:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Amazon lewat layanan streaming, Prime Video terus mencari cara agar pengguna betah berlama-lama di aplikasinya.

Terbaru, platform menghadirkan fitur bernama “Clips” yang membawa pengalaman menonton video pendek vertikal ala TikTok.

Fitur anyar itu mulai muncul di halaman utama aplikasi Prime Video versi seluler.

Pengguna kini bisa menemukan berbagai cuplikan film dan serial dalam format video pendek vertikal, yang dapat digulir layaknya konten di TikTok maupun Instagram Reels.

Awalnya, Clips hanya diperkenalkan sebagai fitur pratinjau untuk tayangan sorotan pertandingan NBA.

Namun, kini Amazon memperluas penggunaannya dengan menghadirkan potongan adegan dari berbagai film dan serial yang tersedia di Prime Video.

Saat salah satu klip dibuka, aplikasi otomatis masuk ke mode layar penuh.

Pengguna kemudian dapat menggulir ke video berikutnya secara vertikal, dengan pengalaman yang dibuat mirip platform media sosial populer.