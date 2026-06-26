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Princess Cup 2026: Srikandi Muda Indonesia Bakal Hadapi Laga Berat Lawan Vietnam

Jumat, 26 Juni 2026 – 19:54 WIB
Princess Cup 2026: Srikandi Muda Indonesia Bakal Hadapi Laga Berat Lawan Vietnam - JPNN.COM
Selebrasi Khanza Putri Yansi Ganeshtri (kanan) saat berlaga pada ajang Princess Cup 2026 di Terminal 21 Korat Shopping Mall, Nakhon Ratchasima. Foto: Dokumentasi Thailand Volleyball Association

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri U-18 Indonesia bakal menghadapi laga berat melawan Vietnam di semifinal Princess Cup 2026.

Tim asuhan Angga Hasan Mubarok harus menghadapi tim Negeri Paman Ho seusai pada laga pemungkas Pool A kalah dari Thailand dengan skor 0-3 (25-27, 18-25, dan 24-26).

Manajer Timnas voli putri U-18 Indonesia, Luciana Taroreh menilai Tina Syifa Sabila Salim dan kolega sudah berjuang untuk bisa melangkah lebih jauh.

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Dengan kekompakan yang dimiliki Uci -sapaan akrab Luciana- berharap Srikandi Muda Merah Putih bisa curi kemenangan melawan Vietnam untuk tembus partai final.

"Saya berharap semoga Timnas voli putri U-18 Indonesia bisa meraih kemenangan di semifinal. Saya menilai semangat juang para pemain luar biasa hingga poin terakhir,” ujar peraih medali emas SEA Games 1983 itu.

Menarik ditunggu perjuangan Timnas voli putri U-18 Indonesia pada Princess Cup 2026.

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Rencananya laga semifinal akan digelar di Terminal 21 Korat Shopping Mall, Nakhon Ratchasima, Jumat (26/6) mulai pukul 16.00 sore WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.(fal/jpnn)

Timnas voli putri U-18 Indonesia bakal menghadapi laga berat melawan Vietnam di semifinal Princess Cup 2026.

Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Muhammad Naufal

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TAGS   bola voli  Princess Cup 2026  timnas voli putri u-18 Indonesia  Srikandi Cup 
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