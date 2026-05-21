Prinsip 1% Disebut Efektif Jaga Ketahanan Trading Jangka Panjang

jpnn.com, JAKARTA - Trading dinilai selalu memiliki risiko besar yang harus dipahami setiap pelaku pasar. Karena itu, penerapan manajemen risiko disebut menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas trading dalam jangka panjang.

Broker CFD global Elev8 menilai banyak trader masih mengabaikan pengelolaan risiko dan terlalu fokus mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dalam kajiannya, Elev8 mencontohkan kasus seorang trader mata uang kripto yang mengalami penurunan nilai akun dari sekitar 2 juta dolar AS menjadi 900 ribu dolar AS akibat overtrading.

Kondisi tersebut makin diperparah setelah peristiwa “Jumat Berdarah Kripto” pada Oktober 2025 yang memicu gelombang likuidasi global hingga menghapus seluruh saldo akun trader.

Menurut Elev8, kerugian besar seperti itu sebenarnya dapat diminimalkan melalui penerapan strategi manajemen risiko yang disiplin, salah satunya dengan aturan 1 persen atau 1% rule.

Aturan 1 Persen untuk Batasi Kerugian

Aturan 1 persen merupakan prinsip manajemen risiko yang menyarankan trader untuk tidak mempertaruhkan lebih dari 1 persen dari total modal pada satu transaksi.

Risiko dalam konteks ini adalah jumlah kerugian maksimum yang diterima jika harga bergerak berlawanan dan menyentuh stop loss.

Sebagai contoh, trader dengan modal USD 100 ribu hanya disarankan menanggung risiko maksimal sebesar USD 1.000 dalam satu transaksi. Dengan pengaturan stop loss yang tepat, kerugian dapat tetap terkendali meski ukuran posisi trading cukup besar.