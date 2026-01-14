Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Prinsipal KIA Turun Gunung, Babak Baru di Indonesia Dimulai, Semoga...

Rabu, 14 Januari 2026 – 17:03 WIB
Prinsipal KIA Turun Gunung, Babak Baru di Indonesia Dimulai, Semoga... - JPNN.COM
Seremoni peresmian dimulainya bisnis KIA Sales Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Setelah bertahun-tahun membangun pasar bersama mitra lokal, Kia melangkah ke fase berbeda lewat pengelolaan langsung oleh prinsipal baru, Kia Sales Indonesia.

Babak baru itu resmi dimulai lewat acara handover & signing ceremony bertajuk Kia’s Next Chapter, yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1).

Momen itu menandai peralihan kepemilikan dan pengelolaan merek Kia di Indonesia dari PT. Kreta Indo Artha (Indomobil Group) sejak 2019 ke Kia Sales Indonesia.

Tak sekadar perubahan struktur, transisi tersebut menjadi sinyal kuat penguatan komitmen jangka panjang Kia di tanah air.

CEO Kia Sales Indonesia, Jong Sung Park, menegaskan Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta bisnis Kia di kawasan Asia Pasifik.

Menurutnya, langkah itu bukan sekadar transisi organisasi, melainkan upaya memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

"Kia ingin hadir lebih dekat dengan konsumen, sekaligus lebih adaptif terhadap dinamika pasar domestik," ungkap Jong Sung Park.

Dengan struktur baru, Kia Sales Indonesia kini memegang kendali penuh atas strategi penjualan, pemasaran, dan pengembangan jaringan.

