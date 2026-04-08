Prioritaskan Kesehatan Finansial Pengguna, Indodana Fintech Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Indodana Fintech (PT Artha Dana Teknologi), perusahaan penyedia layanan Dana Tunai yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menerima penghargaan pada ajang Most Trusted Financial Brands Awards 2026 dalam kategori Produk Digital Lending Platforms.

Ajang Most Trusted Financial Brands Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Investortrust dan Infovesta Utama itu merupakan penganugerahan bagi brand keuangan yang telah berhasil membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar layanan.

Penghargaan tersebut juga menjadi barometer bagi konsumen dalam mengidentifikasi institusi keuangan yang dapat diandalkan dan inovatif.

Proses penilaian dilakukan melalui survei nasional, polling pembaca online, serta analisis dan validasi untuk menentukan pemenang.

Bagi Indodana Fintech, apresiasi itu merupakan validasi atas komitmen perusahaan untuk mengedepankan kualitas pinjaman dan kesehatan ekosistem di atas volume transaksi semata.

Sejak berdiri pada 2017, Indodana Fintech meyakini bahwa membangun kepercayaan yang berkelanjutan berarti harus berani mengambil keputusan yang tepat demi melindungi nasabah dari risiko keuangan di masa depan.

"Penghargaan ini menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang kami emban sebagai institusi keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kami selalu memastikan bahwa fasilitas pendanaan yang diberikan tetap selaras dengan kemampuan finansial masing-masing individu," ungkap Ronny Wijaya, Direktur Utama Indodana Fintech dalam keterangan resmi.

Strategi bisnis yang dijalankan Indodana Fintech berfokus pada pencegahan beban finansial berlebih melalui sistem analisis skor kredit yang mendalam, selaras dengan misi penyelenggara untuk mendorong industri keuangan melalui peningkatan standar keamanan data serta kualitas layanan guna memenuhi ekspektasi masyarakat modern.