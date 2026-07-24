PRO AVL Indonesia Hadirkan 60 Brand Global & Inovasi Teknologi Audio Visual Terbaru

jpnn.com - Krista Exhibitions Group kembali menghadirkan PRO AVL Indonesia 2026, pameran internasional yang menjadi ajang strategis bagi industri audio, visual, lighting, dan musik. Memasuki penyelenggaraan yang kelima, pameran ini akan berlangsung pada 28–31 Juli 2026 di NICE PIK 2, Tangerang.

"Kegiatan ini menghadirkan berbagai inovasi teknologi terkini sekaligus membuka peluang kolaborasi dan bisnis bagi pelaku industri dari dalam maupun luar negeri," kata CEO Krista Exhibitions Group, Daud D. Salim di Jakarta, Jumat (24/7).

Dia menyebutkan, PRO AVL Indonesia 2026 menghadirkan 60 brand internasional dari 12 negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, Italia, Denmark, Swedia, Austria, China, Spanyol, dan Indonesia. Kehadiran para peserta internasional tersebut menunjukkan besarnya minat industri global terhadap pasar Indonesia yang terus berkembang.

"Pameran ini juga digelar bersamaan dengan Music Indonesia Expo 2026, sehingga semakin memperkaya pengalaman para pengunjung," ucapnya.

Kegiatan ini juga menjadi platform yang mempertemukan produsen, distributor, system integrator, profesional, pelaku industri kreatif, hingga komunitas musik untuk memperkenalkan solusi teknologi terbaru yang mendukung transformasi digital di berbagai sektor.

Selama empat hari penyelenggaraan, pengunjung juga dapat mengikuti seminar, kompetisi, hingga berbagai kegiatan interaktif yang dirancang untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring profesional, serta mendorong pertumbuhan industri audio visual dan musik di Indonesia.

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" Ini menjadi platform yang mempertemukan seluruh ekosistem industri audio visual, lighting, dan musik untuk saling terhubung, berbagi inspirasi, sekaligus menyaksikan perkembangan teknologi terbaru," ungkapnya.

Melalui PRO AVL Indonesia 2026, pihaknya ingin menghadirkan sebuah platform yang mempertemukan seluruh pelaku industri audio, visual, lighting, dan musik untuk saling terhubung, berbagi inspirasi, serta melihat langsung perkembangan teknologi terbaru.