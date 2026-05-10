Proaktif Cegah Stunting, PIK2 Gelar UPIK CERDAS untuk Sentuh Balita dan Ibu Hamil

Minggu, 10 Mei 2026 – 16:17 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) terus menunjukkan kepedulian sosialnya kepada masyarakat sekitarnya.

Melalui Program UPIK CERDAS sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), kota mandiri yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu menggencarkan upaya pencegahan tengkes (stunting) sejak dini.

UPIK CERDAS adalah akronim dari Upaya PIK2 Cegah dan Atasi Bersama Stunting.

Program tersebut diprakarsasi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk melalui Community Development PIK2.

Kegiatan terbaru UPIK CERDAS digelar di Desa Tanjung Burung dan Desa Tegal Angus, Kabupaten Tangerang, pada pertengahan April lalu.

Dalam kegiatan itu, PIK2 bersama pihak terkait melakukan pengecekan kesehatan balita dan ibu hamil.

Sasaran program itu dibuat spesifik agar penanganannya lebih tepat.

Kelompok yang menjadi fokus adalah anak baduta (bawah dua tahun) -baik mengalami stunting maupun kurang gizi dan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik atau KEK.