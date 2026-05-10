Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Proaktif Cegah Stunting, PIK2 Gelar UPIK CERDAS untuk Sentuh Balita dan Ibu Hamil

Minggu, 10 Mei 2026 – 16:17 WIB
Proaktif Cegah Stunting, PIK2 Gelar UPIK CERDAS untuk Sentuh Balita dan Ibu Hamil - JPNN.COM
Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menggelar Program UPIK CERDAS di Desa Tanjung Burung dan Desa Tegal Angus, Kabupaten Tangerang, untuk mencegah stunting dengan turun langsung menangani ibu hamil dan balita. UPIK CERDAS merupakan akronim Upaya PIK2 Cegah dan Atasi Bersama Stunting yang digelar sebagai bentuk jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Foto: PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) terus menunjukkan kepedulian sosialnya kepada masyarakat sekitarnya.

Melalui Program UPIK CERDAS sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), kota mandiri yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu menggencarkan upaya pencegahan tengkes (stunting) sejak dini.

UPIK CERDAS adalah akronim dari Upaya PIK2 Cegah dan Atasi Bersama Stunting.

Baca Juga:

Program tersebut diprakarsasi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk melalui Community Development PIK2.

Kegiatan terbaru UPIK CERDAS digelar di Desa Tanjung Burung dan Desa Tegal Angus, Kabupaten Tangerang, pada pertengahan April lalu.

Dalam kegiatan itu, PIK2 bersama pihak terkait melakukan pengecekan kesehatan balita dan ibu hamil.

Baca Juga:

Sasaran program itu dibuat spesifik agar penanganannya lebih tepat.

Kelompok yang menjadi fokus adalah anak baduta (bawah dua tahun) -baik mengalami stunting maupun kurang gizi dan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik atau KEK.

Melalui Program UPIK CERDAS sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, Agung Sedayu Group (ASG) menggencarkan upaya pencegahan tengkes stunting.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  UPIK CERDAS  Ibu Hamil  stunting 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp