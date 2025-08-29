Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Prodi Manajemen Unika Atma Jaya Bekali 3 Kemampuan Utama Mahasiswa

Jumat, 29 Agustus 2025 – 11:28 WIB
Prodi Manajemen Unika Atma Jaya Bekali 3 Kemampuan Utama Mahasiswa - JPNN.COM
Program Studi (Prodi) Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menjadi salah satu prodi unggulan dari Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. Foto/Ilustrasi: UAJ

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi (Prodi) Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menjadi salah satu prodi unggulan dari Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya Dr. Irenius Dwinanto Bimo menyatakan para mahasiswa dibekali dengan tiga kemampuan utama untuk menjadi lulusan yang unggul.

Pertama, Core Skill, Irenius menjelaskan lulusan harus menguasai materi inti terkait ilmu manajemen dan peminatan seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan dan lainnya.

Baca Juga:

Kedua, soft skill, materi yang diberikan dapat menunjang core skill seperti Communication skill, Problem Solving, Teamwork, dan Networking.

"Ketiga technological skill. Para lulusan mendapat materi terkait teknologi yang relevan dengan tren industri saat ini seperti Data Analytics, Project Management, dan Artificial Intelligence," kata Irenius dikutip Jumat (29/8).

Selain itu, dia menyebut tingkat serapan kerja lulusan Prodi Manajemen sangat tinggi dengan rata-rata hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk mendapatkan kerja, hal ini menunjukkan bahwa lulusan Prodi Manajemen terserap dan diminati oleh industri.

Baca Juga:

"Berbagai keunggulan ini menjadi wujud komitmen Unika Atma Jaya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan global," kata dia.

Irenius menjelaskan prodi Manajemen Unika Atma Jaya memiliki banyak keunggulan sehingga dipercaya banyak mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dalam manajerial, bisnis dan kewirausahaan. 

Program Studi (Prodi) Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menjadi salah satu prodi unggulan dari Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Unika Atma Jaya  Prodi Manajemen  universitas  Mahasiswa  industri 
BERITA UNIKA ATMA JAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp