Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Kesehatan

Prodia Ajak Perempuan Indonesia Lebih Berani Deteksi Dini Kesehatan

Selasa, 21 April 2026 – 23:37 WIB
Prodia mengajak para perempuan Indonesia lebih berani mendeteksi dini kesehatan lewat kampanye She Thrives. Foto dokumentasi Prodia

jpnn.com, JAKARTA - Rendahnya kesadaran perempuan Indonesia untuk melakukan skrining kesehatan rutin masih menjadi tantangan besar.

Banyak perempuan cenderung baru memeriksakan diri saat gejala penyakit sudah muncul, padahal deteksi dini adalah kunci krusial untuk mencegah kondisi kesehatan yang lebih serius.

Merespons tantangan tersebut, Prodia meluncurkan kampanye edukasi bertajuk “She Thrives: A Road to Better Health”. 

Baca Juga:

"Langkah ini bertujuan mendorong perempuan untuk lebih mengenal kondisi tubuhnya serta mengambil keputusan kesehatan yang lebih bijak sejak dini," kata Perwakilan Prodia, Dr. Mona Yolanda, MSi, Selasa (21/4).

Pentingnya inisiatif ini tercermin dari data Globocan 2020, di mana kanker serviks masih menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi perempuan di Indonesia, dengan angka kasus baru mencapai 36 ribu jiwa dan lebih dari 20 ribu kematian per tahun.

"Seiring perkembangan teknologi, skrining kesehatan kini jauh lebih akurat melalui pendekatan berbasis molekuler," ujarnya.

Baca Juga:

Metode ini menganalisis materi genetik atau DNA untuk mendeteksi virus, infeksi, maupun faktor risiko kesehatan sejak tingkat biologis paling awal. 

Pemeriksaan yang kini direkomendasikan bagi perempuan antara lain tes HPV DNA untuk mendeteksi virus pemicu kanker serviks secara presisi, pemeriksaan infeksi menular seksual atau STI yang seringkali tidak bergejala, hingga analisis nutrisi untuk mendukung kesehatan reproduksi dan daya tahan tubuh secara menyeluruh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp