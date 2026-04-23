Prodia Meresmikan Stemcell Clinic Baru di Pondok Indah

Kamis, 23 April 2026 – 06:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Prodia Widyahusada Tbk melangkah maju dalam layanan kesehatan dengan meresmikan Stemcell Clinic by Prodia.

Klinik adalah pusat terapi regeneratif berbasis sel punca yang berlokasi di Prodia Senior Health Centre (PSHC), Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kehadiran klinik menjadi langkah konkret Prodia dalam merespons meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif dan berbasis teknologi mutakhir.

Peresmian dilakukan langsung oleh Direktur Utama Prodia, Dewi Muliaty, bersama Direktur Prodia Stemcell Indonesia (ProSTEM), Cynthia Retna Sartika.

Acara turut dihadiri jajaran manajemen, mitra medis, hingga komunitas kesehatan yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem Prodia.

Dewi menegaskan pembukaan klinik merupakan kelanjutan dari strategi perusahaan setelah mengakuisisi 30 persen saham ProSTEM pada 2025.

Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka jalan bagi pengembangan layanan berbasis precision medicine dan future medicine di Indonesia.

“Layanan ini kami hadirkan sebagai solusi kesehatan yang lebih komprehensif—tidak hanya mengobati, tetapi juga mencegah dan mendukung proses regenerasi tubuh secara menyeluruh,” ujar Dewi dalam keterangannya, Kamis (23/4).