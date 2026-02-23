Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Produk Amerika Tak Wajib Sertifikasi Halal, YMKI Ajak Semua Muslim Lakukan Boikot

Senin, 23 Februari 2026 – 19:30 WIB
Produk Amerika Tak Wajib Sertifikasi Halal, YMKI Ajak Semua Muslim Lakukan Boikot - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ferry Irawan melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang membolehkan sejumlah produk asal Amerika Serikat masuk ke Indonesia tanpa melalui proses sertifikasi halal.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan kedaulatan hukum nasional.

Ferry menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tetap berdiri tegak dalam menegakkan aturan yang berlaku di dalam negeri.

“Mengenai produk-produk Amerika yang akan masuk di indonesia Harus nya Indonesia tetap menjaga kedaulatannya dimana hukum di indonesia harus dipatuhi oleh negara lain,” kata Ketua YKMI, Ferry Irawan, Senin (23/2).

Ia menyampaikan bahwa seluruh produk asing yang beredar di Indonesia wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan nasional tanpa pengecualian.

Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap negara tertentu dalam urusan regulasi perdagangan.

“Sehingga barang dari negara manapun yang akan masuk ke indonesia harus tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia,” ucapnya.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai terlalu lunak dalam menghadapi tekanan dagang dari Amerika Serikat.

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang membolehkan produk Amerika Serikat tanpa sertifikasi halal

TAGS   sertifikasi halal  Produk Amerika Serikat  Perjanjian Dagang  YMKI  boikot produk Amerika 
