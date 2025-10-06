Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Produk Olahan Susu Asal Bekasi Berhasil Tembus Pasar Asia Tenggara, Nilainya Fantastis!

Senin, 06 Oktober 2025 – 12:46 WIB
Produk Olahan Susu Asal Bekasi Berhasil Tembus Pasar Asia Tenggara, Nilainya Fantastis! - JPNN.COM
Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi melepas ekspor produk PT Frisian Flag Indonesia (FFI) ke pasar Malaysia dan Filipina pada Selasa (30/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BEKASI - Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi melepas ekspor produk PT Frisian Flag Indonesia (FFI) ke pasar Malaysia dan Filipina pada Selasa, 30 September 2025.

Selain kedua negara tersebut, FFI juga telah berhasil menembus pasar Thailand, Vietnam, Myanmar dan Kamboja.

Pada 2025, FFI menargetkan ekspor sebanyak 4.500 kontainer atau nilainya setara Rp 2 triliun.

Baca Juga:

Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat FFI dalam memperluas pasar produk olahan susu Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Budi Santoso menyampaikan apresiasinya atas kontribusi FFI terhadap peningkatan ekspor nasional.

Dia mengungkapkan ekspor Indonesia tumbuh 8,03 persen pada periode Januari–Juli 2025, salah satunya berkat kontribusi industri pengolahan susu.

Baca Juga:

"Saya berharap kemitraan Frisian Flag dengan peternak dan UMKM terus diperkuat, sehingga manfaat ekspor dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Mendag Budi Santoso dalam keterangannya, Senin (6/10).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menegaskan pentingnya dukungan pemerintah melalui pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk authorized economic operator (AEO) bagi pelaku industri.

Mendag Budi Santoso mengungkapkan ekspor Indonesia tumbuh 8,03 persen pada periode Januari–Juli 2025, salah satunya berkat kontribusi industri pengolahan susu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor  produk olahan susu  pasar Asia Tenggara  Bea Cukai  Frisian Flag Indonesia  FFI  industri pengolahan susu  Mendag Budi Santoso 
BERITA EKSPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp