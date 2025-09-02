Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Produk Perawatan Motor Motul MC Care Hadir Menyemarakkan Custom War Bali 2025

Selasa, 02 September 2025 – 14:05 WIB
Produk Perawatan Motor Motul MC Care Hadir Menyemarakkan Custom War Bali 2025
Motul MC Care di Custom War Bali 2025. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Menyemarakkan ajang Custom War Bali 2025, Motul Indonesia menghadirkan rangkaian produk perawatan motor, MC Care.

Melalui produk tersebut, Motul menegaskan bahwa budaya kustom dan perawatan kendaraan merupakan dua elemen yang saling melengkapi.

Custom War Bali sendiri merupakan festival budaya kustom paling dinanti di Pulau Dewata, digelar pada 29–30 Agustus 2025.

Acara itu merangkul komunitas motor kustom, seniman, serta pencinta lifestyle, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pusat budaya kontemporer.

“MC Care bukan sekadar produk, melainkan cara kami mengajak bikers Indonesia untuk merawat kendaraan dengan cinta dan rasa bangga,” ujar Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba dalam keterangannya, Selasa (2/9).

"Motul percaya bahwa budaya kustom dan perawatan motor berjalan beriringan. Kehadiran kami di Custom War adalah bukti komitmen untuk selalu dekat dengan komunitas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif lokal."

Beragam aktivitas Motul sepanjang Custom War Bali 2025 seperti booth MotoGlow by Motul dengan nuansa garasi klasik, gratis Cuci Motor & Motorcycle Wash Show menggunakan MC Care, hingga diskon 30% untuk seluruh produk MC Care.

Tersedia juga merchandise eksklusif Motul x Custom War ludes terjual serta kolaborasi fashion Motul x Von Dutch.

