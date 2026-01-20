Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Produk Perikanan Maluku Buka Pasar Baru di Jepang, Bea Cukai Ambon Sampaikan Harapan

Selasa, 20 Januari 2026 – 10:40 WIB
Produk Perikanan Maluku Buka Pasar Baru di Jepang, Bea Cukai Ambon Sampaikan Harapan - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai Ambon saat mengawal ekspor perdana frozen tuna loin yang dilaksanakan PT Lumbung Ikan Maluku (PT LIM) dengan tujuan ke Jepang pada Senin (19/1). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - PT Lumbung Ikan Maluku (PT LIM) melaksanakan ekspor perdana frozen tuna loin sebanyak dua boks ke Jepang pada Senin (19/1).

Ekspor ini menjadi tonggak penting bagi PT LIM karena merupakan pengiriman perdana ke negara tujuan baru, setelah sebelumnya secara rutin melakukan ekspor ke Amerika Serikat PT LIM mengekspor frozen tuna loin melalui jalur udara dengan rute Ambon–Jakarta–Bali–Jepang.

Dalam pelaksanaan ekspor ini, PT LIM mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara mandiri dengan asistensi dari Bea Cukai Ambon.

Baca Juga:

Perusahaan tersebut juga mengajukan PEB menggunakan sistem SSM Ekspor melalui portal LNSW sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan layanan kepabeanan berbasis elektronik.

"Seluruh rangkaian proses ekspor terlaksana sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna memastikan kualitas serta mutu produk tetap terjaga hingga tiba di negara tujuan," kata Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan dalam keterangannya, Selasa (20/1).

Dia berharap melalui ekspor perdana ke Jepang ini, PT LIM dapat membuka peluang pasar baru.

Baca Juga:

Harapan lainnya adalah dapat memperluas jangkauan ekspor produk perikanan Maluku, serta meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar internasional.

"Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara pelaku usaha dan Bea Cukai, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Maluku," ujar Farid. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Ambon berharap ekspor perdana produk perikanan Maluku yang dilakukan PT LIM dapat membuka peluang pasar baru

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  Pasar Baru  produk perikanan  Maluku  Bea Cukai Ambon  ekspor 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp