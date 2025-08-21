Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Produk Reksa Dana dan Pasar Uang Syariah BRI-MI Tembus Rp 1 Triliun

Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:30 WIB
Produk Reksa Dana dan Pasar Uang Syariah BRI-MI Tembus Rp 1 Triliun - JPNN.COM
BRI Seruni Pasar Uang Syariah hadir sebagai solusi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu memberikan imbal hasil optimal. Foto: dok BRI-MI

jpnn.com, JAKARTA - Produk Reksa Dana Pasar Uang Syariah kelolaan PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI), yakni BRI Seruni Pasar Uang Syariah (SPUS), mencatatkan kinerja positif dan terus menunjukkan pertumbuhan yang solid.

Hingga 19 Agustus 2025, dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) SPUS resmi menembus Rp1 triliun, menandai pencapaian signifikan bagi produk berbasis syariah yang telah diformulasikan oleh BRI-MI.

Direktur Utama BRI-MI, Tina Meilina menyampaikan apresiasi kepada seluruh investor sehingga tercapainya catatan positif ini.

Baca Juga:

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada produk syariah kami, BRI SeruniPasar Uang Syariah. Capaian AUM Rp1 triliun ini menjadi bukti bahwa minat masyarakatterhadap produk investasi syariah terus meningkat, sekaligus mencerminkan konsistensi kinerjaproduk ini di pasar,” ujarnya.

Tina menambahkan bahwa BRI Seruni Pasar Uang Syariah hadir sebagai solusi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu memberikan imbal hasil optimal.

“Dengan adanya produk ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mudah, likuid, serta sesuai prinsip syariah. Kami percaya BRI Seruni Pasar Uang Syariah dapat menjadi pilihan strategis untuk mendukung stabilitas keuangan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia,” tambahnya.

Baca Juga:

Catatkan Imbal Hasil yang Optimal

Dari sisi kinerja, BRI Seruni Pasar Uang Syariah juga menunjukkan hasil yang solid. Per 19Agustus 2025, produk ini mencatatkan imbal hasil year-on-year sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata pasar reksa dana pasar uang.

BRI Seruni Pasar Uang Syariah dirancang untuk memberikan likuiditas, dan potensi pertumbuhan yang optimal bagi investor dengan profil risiko terukur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   reksa dana  pasar uang syariah  dana pasar uang  Pasar Uang  BRI-MI 
BERITA REKSA DANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp