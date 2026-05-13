Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Produk Tembakau Alternatif Bukan Narkoba, Hasil Tes Urine Komunitas Vaper Negatif

Rabu, 20 Mei 2026 – 00:18 WIB
Produk Tembakau Alternatif Bukan Narkoba, Hasil Tes Urine Komunitas Vaper Negatif - JPNN.COM
Ilustrasi produk tembakau alternatif mengurangi perokok. Foto : Pixabay

jpnn.com, BEKASI - Komunitas Therion DNA Indonesia menyelenggarakan “Halalbihalal Vapers with Therion DNA Indonesia” di Bekasi yang diikuti lebih dari 50 konsumen vape.

Vaper-vaper ini secara sukarela mengikuti tes urine untuk membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan rokok elektronik untuk penyalahgunaan narkoba. Hasilnya, seluruh peserta dinyatakan negatif dari berbagai zat narkotika

Konselor Adiksi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi Linda turut hadir dan mengapresiasi inisiatif tersebut. 

Baca Juga:

Dia menyebutkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tidak adanya indikasi penyalahgunaan narkotika oleh para peserta yang menggunakan vape legal.

“Berdasarkan tes urine yang telah kami lakukan kepada 50 member (konsumen vape legal), berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap beberapa golongan NAPZA, didapatkan hasil dari seluruh member yang sudah kita lakukan tes hasilnya negatif, dan tidak ditemukan tanda penggunaan NAPZA," kata Linda dikutip JPNN.com, Selasa (19/5).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gerakan Bebas TAR dan Asap Rokok (GEBRAK) Garindra Kartasasmita menilai kegiatan ini sebagai langkah penting untuk meluruskan persepsi publik terhadap produk tembakau alternatif seperti rokok elektronika. 

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa edukasi harus terus diperkuat agar masyarakat tidak salah memahami produk yang sebenarnya memiliki risiko lebih rendah dari rokok.

“Hasil ini luar biasa dan semoga bisa dilakukan juga di daerah lain. Kita tidak boleh berhenti mengedukasi masyarakat mengenai produk tembakau alternatif. Informasi yang beredar harus benar, bahwa produk ini bukan narkoba,” jelas Garindra.

Komunitas Therion DNA Indonesia mengadakan “Halalbihalal Vapers with Therion DNA Indonesia” di Bekasi yang diikuti lebih dari 50 konsumen vape.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rokok Elektrik  Tembakau Alternatif  Tes Urine  tes narkoba 
BERITA ROKOK ELEKTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp