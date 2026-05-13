Produk Tembakau Alternatif Bukan Narkoba, Hasil Tes Urine Komunitas Vaper Negatif

jpnn.com, BEKASI - Komunitas Therion DNA Indonesia menyelenggarakan “Halalbihalal Vapers with Therion DNA Indonesia” di Bekasi yang diikuti lebih dari 50 konsumen vape.

Vaper-vaper ini secara sukarela mengikuti tes urine untuk membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan rokok elektronik untuk penyalahgunaan narkoba. Hasilnya, seluruh peserta dinyatakan negatif dari berbagai zat narkotika

Konselor Adiksi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi Linda turut hadir dan mengapresiasi inisiatif tersebut.

Dia menyebutkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tidak adanya indikasi penyalahgunaan narkotika oleh para peserta yang menggunakan vape legal.

“Berdasarkan tes urine yang telah kami lakukan kepada 50 member (konsumen vape legal), berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap beberapa golongan NAPZA, didapatkan hasil dari seluruh member yang sudah kita lakukan tes hasilnya negatif, dan tidak ditemukan tanda penggunaan NAPZA," kata Linda dikutip JPNN.com, Selasa (19/5).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gerakan Bebas TAR dan Asap Rokok (GEBRAK) Garindra Kartasasmita menilai kegiatan ini sebagai langkah penting untuk meluruskan persepsi publik terhadap produk tembakau alternatif seperti rokok elektronika.

Dia menegaskan bahwa edukasi harus terus diperkuat agar masyarakat tidak salah memahami produk yang sebenarnya memiliki risiko lebih rendah dari rokok.

“Hasil ini luar biasa dan semoga bisa dilakukan juga di daerah lain. Kita tidak boleh berhenti mengedukasi masyarakat mengenai produk tembakau alternatif. Informasi yang beredar harus benar, bahwa produk ini bukan narkoba,” jelas Garindra.