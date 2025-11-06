Produk UMKM Binaan Bea Cukai Bekasi Laris Manis di Jepang, Ada Basreng hingga Batagor

jpnn.com, BEKASI - PT Elok Niaga Indonesia untuk ketiga kalinya kembali berhasil mengekspor makanan ringan, berupa basreng, keripik taro, dan batagor dengan merek dagang 'Mama Yon' pada Selasa (4/11).

Ini setelah UMKM binaan Bea Cukai Bekasi ini sukses merealisasikan ekspor perdana pada September 2024 lalu.

Ekspor kali ini, makanan ringan sebanyak 1,9 ton tersebut dikemas dalam 1 kontainer 20 feet dan diberangkatkan ke Jepang.

PT Elok Niaga Indonesia terus memenuhi permintaan berulang dari pasar Jepang, terutama produk makanan ringan.

Kesuksesan menembus pasar Jepang tersebut disebabkan PT Elok Niaga Indonesia selalu menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas produk, inovasi, dan pengemasan.

Produk Mama Yon dikemas secara modern dengan desain dan ragam kemasan yang culture sebagai bentuk adaptasi budaya Jepang, tetapi tetap dengan menonjolkan originalitas produk Indonesia.

Baca Juga: PT Grand Major Packaging Indonesia Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai

Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi Winarko Dian Subagyo menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan ekspor oleh PT Elok Niaga Indonesia.

Winarko mengatakan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi diperlukan guna mendorong globalisasi dan digitalisasi UMKM dan IKM di Kota dan Kabupaten Bekasi.