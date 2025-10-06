Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Produk UMKM Binaan Pertamina Patra Niaga Jadi Sorotan Wisatawan di Grand Prix of Indonesia 2025

Senin, 06 Oktober 2025 – 13:41 WIB
Sebanyak 20 UMKM binaan Pertamina Patra Niaga turut ambil bagian di Pasar Rakyat Mandalika dengan menghadirkan beragam produk unggulan ke hadapan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, LOMBOK - Sebanyak 20 UMKM binaan Pertamina Patra Niaga turut ambil bagian di Pasar Rakyat Mandalika dengan menghadirkan beragam produk unggulan ke hadapan wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

Mulai dari kuliner khas Lombok, tenun tradisional, hingga perhiasan mutiara, seluruh produk lokal tersebut berhasil mencuri perhatian pengunjung yang memadati area festival.

Kehadiran para UMKM binaan Pertamina Patra Niaga tidak sekadar meramaikan acara, namun juga menjadi simbol kemandirian ekonomi dan promosi budaya Indonesia di kancah internasional.

“Keterlibatan UMKM binaan Pertamina Patra Niaga dalam ajang internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam memperkuat ekonomi daerah. Melalui kesempatan ini, kami ingin memastikan bahwa semangat energi juga mengalir untuk masyarakat dan pelaku usaha lokal,” ujar Roberth M.V. Dumatubun, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

Salah satu pelaku usaha yang turut merasakan manfaat ajang ini adalah Seli Meinda Dwi Cahyaningsi, pemilik Sate Ibu Lilik.

Sejak menjadi bagian dari program UMKM binaan Pertamina pada 2021, produk kuliner khas Lombok tersebut terus berinovasi dan kini mulai dikenal hingga ke mancanegara.

“Kami sangat bersyukur bisa ikut dalam Pesta Rakyat Mandalika tahun ini. Banyak wisatawan luar negeri yang mencicipi dan menyukai sate lilit kami. Kesempatan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai pelaku usaha lokal,” ungkap Seli.

Dari sektor kriya dan fesyen, Indah Rahmawati, pendiri Nyalakok Tenun, membawa semangat pemberdayaan perempuan Lombok melalui karya tenun yang dikerjakan secara turun-temurun.

Grand Prix of Indonesia 2025 pada 3–5 Oktober 2025 tidak hanya menampilkan adu cepat para pembalap dunia di lintasan, tetapi juga menjadi panggung UMKM.

