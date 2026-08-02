Produk UMKM Binaan Pertamina Patra Niaga Pikat Hati Pengunjung IFW 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sebelas UMKM binaan Pertamina Patra Niaga mengikuti ajang Indonesia Fashion Week (IFW) 2026, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan langkah Pertamina Patra Niaga membawa 11 UMKM binaannya ke IFW 2026 adalah upaya untuk memperkenalkan beragam kerajinan lokal ke level nasional, bahkan internasional, seperti busana daerah, kain batik, dan kerajinan tangan.

Menurut Kitty, upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pertamina Patra Niaga di semua wilayah operasionalnya.

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“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebagai pilar utama daya tahan ekonomi nasional, UMKM tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak kreativitas dan kearifan lokal. Pertamina Patra Niaga berkomitmen secara berkelanjutan untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha lokal di seluruh penjuru negeri,” jelas Kitty.

Kehadiran 11 UMKM binaan Pertamina Patra Niaga di IFW 2026 menjadi bukti komitmen perusahaan untuk mengangkat kelas usaha lokal ke level yang lebih tinggi.

Dengan membuka akses yang lebih luas, Kitty berharap produk lokal mampu bersaing dan menembus pasar global, sehingga daya saing industri kreatif nasional pun ikut terdongkrak.

Tia Nyono mengaku terkesan dengan koleksi produk yang dipamerkan di booth Pertamina Patra Niaga.

“Ketika sampai di acara Indonesia Fashion Week, saya langsung tertuju sama booth Pertamina Patra Niaga, karena di dalamnya ada hasil karya dari UMKM lokal yang sangat bagus dan belum pernah saya lihat di mana pun,” ujar Tia.