JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Produk UMKM Difabel Binaan Pertamina Tembus Pasar Brunei Darussalam

Jumat, 10 Oktober 2025 – 03:10 WIB
UMKM binaan PT Pertamina, PT Gemilang Agro Inovasi, asal Kabupaten Sukabumi melakukan ekspor perdana produk Cassava Crackers 'Yammy Babeh' ke Brunei Darussalam. Foto dok Pertamina

jpnn.com, SUKABUMI - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.

PT Gemilang Agro Inovasi, UMKM asal Kabupaten Sukabumi yang didirikan Ade Soelistyowati melakukan ekspor perdana produk Cassava Crackers 'Yammy Babeh' ke Brunei Darussalam.

Ade, penyandang disabilitas tuna rungu, resmi melakukan ekspor perdana menandai langkah awal kerja sama dengan SP Setia SDN BHD sebagai buyer luar negeri, dengan nilai transaksi sebesar USD 18.000 atau setara Rp 288 juta untuk 1 kontainer 20 ft, yang akan diikuti oleh pengiriman berulang.

Acara pelepasan ekspor secara simbolis digelar di Gedung Juang 45 Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Hadir dalam acara pelepasan tersebut Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, Bupati Sukabumi, Ayep Zaki dan Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto.

PT Gemilang Agro Inovasi merupakan peserta Pertamina UMK Academy 2025 kelas Go Online, dengan produk unggulan Cassava Crackers “Yammy Babeh”.

Ade menghadirkan camilan sehat berbahan dasar singkong lokal pilihan, yang diproses secara higienis dan dikemas modern untuk memenuhi standar pasar global.

Selain Cassava Crackers, Ade juga berperan sebagai aggregator produk mangrove—meliputi kapsul, teh, dan bubuk mangrove—yang kini tengah dipasarkan ke pasar ekspor, khususnya Korea Selatan.

Pertamina telah mengantarkan 8 UMKM binaan yang melaukan ekspor berkelanjutan ke berbagai negara, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal.

