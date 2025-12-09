Produksi Beras Surplus 4,7 Juta Ton, Zulhas: Tahun Ini Impor Nol

Selasa, 09 Desember 2025 – 04:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan memamerkan capaian pemerintah yang sukses menekan nol impor beras nol pada tahun ini.

Politisi yang akrab disapa Zulhas tersebut mengungkapkan Indonesia tercatat mengimpor beras sebanyak 4,5 juta ton, pada tahun lalu.

Namun, berkat berbagai kebijakan program prioritas percepatan swasembada pangan, angka tersebut berhasil ditekan sepenuhnya pada tahun ini.

"Ternyata kita bisa, Pak. Bisa. Dengan political will, keberpihakan kepada petani, baru yang lain menyesuaikan. Berpihak dulu petani, baru yang lain menyesuaikan," ujar Zulhas dalam BIG Conference 2025, Senin (8/12).

Selain menekan impor, Zulhas membeberkan terjadi peningkatan signifikan pada sisi produksi

Tahun lalu produksi beras nasional berada di angka 30 juta ton, sedangkan tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 34,77 juta ton.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia kini mencatatkan kelebihan stok pangan yang cukup besar.

"Kalau tahun lalu kita impor 4,5 ton, tahun ini kita kelebihan stok 4,7 ton," imbuhnya.