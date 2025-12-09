Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Produksi Beras Surplus 4,7 Juta Ton, Zulhas: Tahun Ini Impor Nol

Selasa, 09 Desember 2025 – 04:34 WIB
Produksi Beras Surplus 4,7 Juta Ton, Zulhas: Tahun Ini Impor Nol - JPNN.COM
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (tengah) saat mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan menghadiri panen saya di acara #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (3/3). Foto: Dokumentasi Humas Kemendes

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan memamerkan capaian pemerintah yang sukses menekan nol impor beras nol pada tahun ini.

Politisi yang akrab disapa Zulhas tersebut mengungkapkan Indonesia tercatat mengimpor beras sebanyak 4,5 juta ton, pada tahun lalu.

Namun, berkat berbagai kebijakan program prioritas percepatan swasembada pangan, angka tersebut berhasil ditekan sepenuhnya pada tahun ini.

Baca Juga:

"Ternyata kita bisa, Pak. Bisa. Dengan political will, keberpihakan kepada petani, baru yang lain menyesuaikan. Berpihak dulu petani, baru yang lain menyesuaikan," ujar Zulhas dalam BIG Conference 2025, Senin (8/12).

Selain menekan impor, Zulhas membeberkan terjadi peningkatan signifikan pada sisi produksi

Tahun lalu produksi beras nasional berada di angka 30 juta ton, sedangkan tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 34,77 juta ton.

Baca Juga:

Berdasarkan data tersebut, Indonesia kini mencatatkan kelebihan stok pangan yang cukup besar.

"Kalau tahun lalu kita impor 4,5 ton, tahun ini kita kelebihan stok 4,7 ton," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan memamerkan capaian pemerintah yang sukses menekan nol impor beras nol pada tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Zulhas  Zulkifli Hasan  beras  Surplus Beras  impor beras 
BERITA ZULHAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp