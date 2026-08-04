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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Produksi Gabah Kering Giling Juni 2026 Capai 4,29 juta ton, Naik 7%

Selasa, 04 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Produksi Gabah Kering Giling Juni 2026 Capai 4,29 juta ton, Naik 7% - JPNN.COM
Produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada Juni 2026 juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,02 persen menjadi 4,29 juta ton. Foto: Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan luas panen padi pada Juni 2026 mencapai 0,84 juta hektare atau meningkat 6,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) tercatat sebanyak 5,14 juta ton pada periode tersebut.

"Mengalami kenaikan sebanyak 0,35 juta ton GKP atau 7,21 persen dibandingkan produksi padi GKP di Juni 2025 yang sebanyak 4,79 juta ton GKP," kata Ateng dalam konferensi pers, Senin (3/8).

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Selain itu, produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada Juni 2026 juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,02 persen menjadi 4,29 juta ton.

Kenaikan produksi gabah ini diikuti dengan meningkatnya produksi beras untuk konsumsi penduduk yang mencapai 2,47 juta ton atau naik 0,16 juta ton dibandingkan periode Juni 2025.

Meskipun kinerja Juni menguat, potensi luas panen untuk periode Juli hingga September 2026 diprediksi akan sedikit menyusut sebesar 0,04 juta hektare.

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Terkait harga di tingkat penggilingan, BPS mencatat rata-rata harga beras kualitas premium pada Juli 2026 berada di level Rp14.880 per kilogram.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 0,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau melonjak hingga 10,02 persen dibandingkan Juli 2025.

Produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada Juni 2026 juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,02 persen menjadi 4,29 juta ton.

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TAGS   harga beras  gabah  Gabah Kering Giling  BPS 
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