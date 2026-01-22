Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Produksi Hino Turun Drastis Imbas Masuknya Truk Impor China ke RI

Jumat, 23 Januari 2026 – 00:10 WIB
Hino mengatakan produksi kendaraan komersial mereka mengalami penurunan signifikan pada periode 2025 lalu. ilustrasi. Foto: Dedi Sofiyan/JPNN

jpnn.com, PURWAKARTA - Hino Motor Manufaktur Indonesia (HMMI) mengatakan produksi kendaraan komersial mereka mengalami penurunan signifikan pada periode 2025 lalu.

Hal itu terjadi akibat serbuan dari truk impor asal China dalam beberapa tahun terkahir.

Direktur Hino HMMI Harianto Sariyan menuturkan pada 2025 merupakan tahun sangat menantang bagi Hino.

Hal itu karena adanya tekanan permintaan hingga masuknya truk China ke tanah air.

Menurut dia, kapasitas produksi Hino turun drastis. Itu dibuktikan dari kapasitas pabrik sebesar 75 ribu unit per tahun hanya tersisa menjadi 25 persen.

"Utilisasi pabrik hanya sekitar 25 persen, karena tahun lalu banyak truk impor China masuk secara utuh," ungkap Harianto saat ditemui di Purwakarta, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Dia menjelaskan secara volume kendaraan niaga asal Negeri Tirai Bambu itu memiliki volume serupa dengan produksi Hino di Indonesia.

"Kalau cari data gak bakalan ada. Truk China yang masuk itu secara volume kurang lebih hampir sama dengan truk yang kami buat sekarang tahun lalu," tegasnya.

