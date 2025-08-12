Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Produksi Migas Capai 1,04 Juta Barel, Pertamina Berkontribusi Pada Upaya Swasembada Energi

Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:19 WIB
Gedung PT Pertamina (Ilustrasi). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menilai kinerja Pertamina pada Semester I 2025 sejalan dengan semangat HUT ke-80 Republik Indonesia.

Capaian positif itu, juga disebut sangat mendukung upaya pencapaian swasembada energi.

”Jadi, ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan ketahanan energi dalam rangka menciptakan kemandirian dan swasembada energi ke depan,” kata Eddy.

Selain mampu menjaga produksi migas 1,04 juta barel setara minyak, Eddy juga yakin Pertamina mampu untuk terus meningkatkan produksi dan lifting minyak.

Kondisi tersebut tak lepas dari dari hasil temuan Pertamina terhadap sejumlah cadangan, yang pada ujungnya akan berkontribusi pula untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

”Penemuan tersebut, menunjukkan bahwa kegiatan hulu Pertamina di bidang eksplorasi dan pengeboran menghasilkan cadangan baru. Hal ini akan menambah peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan lifting minyak sesuai dengan target Indonesia untuk melakukan lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari di tahun 2030,” jelas Eddy.

Menurut Eddy, kinerja Pertamina ini sekaligus menjadi salah satu tonggak untuk bisa mencapai ketahanan dan kemandirian energi, khususnya di sektor migas.

”Mengingat, kita hari ini mengonsumsi minyak mentah besar 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi kita sedikit di bawah 600 barel per hari,” ucapnya.

