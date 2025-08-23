Produksi Mobil Daihatsu Tembus 9 Juta Unit di RI, Menperin Puji Keberhasilan ADM

jpnn.com, JAKARTA UTARA - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mencetak sejarah baru dengan memproduksi mobil mencapai sembilan juta unit kendaraan sejak kehadirannya di tanah air.

Presiden Direktur ADM, Yasushi Kyoda mengatakan pencapaiam itu bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kekuatan Daihatsu dalam menjalannkan bisnisnya.

“Ini berkat lepercayaan para mitra yang selalu mendukung,” kata Yasushi Kyoda saat ditemui di pabrik Daihatsu, Sunter, Jakarta Utara, Jumat.

Hasil produksi ke-9 juta unit itu ditandai dengan produksi Terios, kendaraan SUV medium penggerak roda belakang satu-satunya yang memiliki harga terjangkau untuk pasar domestik, yang diproduksi di pabrik ADM yang berlokasi di Sunter, Jakarta.

Lahirnya kendaraan ke-9 juta itu, merupakan bentuk komitmen keseriusan PT ADM di industri otomotif Tanah Air.

Sejak pertama kali berdiri di Indonesia pada 1978, Daihatsu terus bertumbuh atas kepercayaan konsumen domestik dan juga luar negeri.

Prestasi 9 juta unit Daihatsu itu didukung pabrik berkapasitas produksi besar yang berlokasi di 2 area, yaitu Sunter-Jakarta dan Karawang-Jawa Barat yang mampu memproduksi hingga lebih dari 530 ribu unit mobil per-tahun.

Dengan dukungan fasilitas yang andal, Daihatsu mampu mempertahankan posisi nomor 2 penjualan ritel otomotif nasional selama 16 tahun berturut-turut sejak 2009 sekaligus memperkuat posisinya dalam berkontribusi terhadap industri otomotif di tanah air.