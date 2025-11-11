Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Produktivitas PTPN IV PalmCo Terus Meningkat, Tembus 2,20 Juta Ton

Selasa, 11 November 2025 – 21:20 WIB
Produktivitas PTPN IV PalmCo Terus Meningkat, Tembus 2,20 Juta Ton
Transformasi PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) menunjukkan hasil memuaskan. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) menunjukkan hasil membanggakan.

Perusahaan mencatat kenaikan produktivitas pada hampir seluruh indikator utama, baik di tingkat kebun maupun pabrik kelapa sawit pada 2025.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan produksi crude palm oil (CPO) PTPN IV PalmCo tercatat mencapai 2,20 juta ton.

Angka itu tumbuh 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,14 juta ton. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan efektifitas di lapangan dan optimalisasi kinerja pabrik kelapa sawit (PKS).

“Kami berupaya memastikan setiap hektare lahan dikelola secara optimal agar mampu memberikan nilai tambah berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Jatmiko menjelaskan dari sisi produktivitas kebun, hasil tandan buah segar (TBS) mencapai 17,02 ton per hektare hingga kuartal III-2025, meningkat 3,09 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara produktivitas CPO per hektare naik menjadi 3,95 ton dari sebelumnya 3,81 ton, atau tumbuh 3,67 persen.

Kenaikan produktivitas tersebut juga diikuti peningkatan rendemen minyak sawit yang mencapai 23,26 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 23,06 persen pada 2024. Menurut Jatmiko, perbaikan kinerja itu menunjukkan sinergi antara praktik agronomis di kebun dan kinerja pengolahan di pabrik.

Transformasi PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) menunjukkan hasil membanggakan

