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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Produsen EV Ini Digugat Konsumen, Janji Fitur Swakemudi Jadi Sorotan

Senin, 22 Juni 2026 – 05:54 WIB
Produsen EV Ini Digugat Konsumen, Janji Fitur Swakemudi Jadi Sorotan - JPNN.COM
Rivian R1S. Foto: rivian

jpnn.com - Produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat, Rivian, tengah menghadapi gugatan class action dari sejumlah konsumennya.

Rivian dituding memberikan informasi yang menyesatkan, terkait kemampuan swakemudi pada model pikap R1T dan SUV R1S generasi pertama.

Sejumlah pemilik kendaraan menilai Rivian telah menjanjikan kemampuan mengemudi otonom, yang pada akhirnya tidak bisa diwujudkan oleh kendaraan yang mereka beli.

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Dalam gugatan tersebut, konsumen menyebut Rivian memasarkan R1T dan R1S generasi pertama dengan klaim potensi menghadirkan sistem otonom Level 3.

Teknologi itu memungkinkan mobil melakukan akselerasi, pengereman, hingga mengemudi sendiri dalam kondisi tertentu tanpa campur tangan pengemudi.

Namun, para penggugat menilai kendaraan generasi pertama Rivian sejak awal tidak dibekali perangkat keras yang memadai untuk mendukung kemampuan tersebut.

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Mereka menyebut keterbatasan kamera, sensor, hingga sistem komputasi membuat fitur swakemudi tingkat lanjut mustahil diwujudkan hanya melalui pembaruan perangkat lunak.

Gugatan itu juga menuduh Rivian telah mengetahui keterbatasan tersebut sejak awal.

Produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat, Rivian, tengah menghadapi gugatan class action dari sejumlah konsumennya.

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TAGS   produsen ev  Rivian  sistem swakemudi  Tesla Rivian R1T 

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