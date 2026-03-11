Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Produsen Mobil Eropa Terpaksa Melakukan PHK Terhadap Puluhan Ribu Orang

Rabu, 11 Maret 2026 – 20:19 WIB
Produsen Mobil Eropa Terpaksa Melakukan PHK Terhadap Puluhan Ribu Orang - JPNN.COM
Fasilitas produksi Volkswagen. Foto: dok pribadi

jpnn.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantam sejumlah produsen mobil besar di Eropa.

Fenomena itu mencerminkan tekanan berat yang tengah dihadapi industri otomotif kawasan tersebut, di tengah perubahan besar menuju era kendaraan listrik.

Salah satu langkah paling mencolok datang dari Volkswagen. Dalam laporan tahunannya, produsen asal Jerman itu mengungkapkan rencana memangkas sekitar 50.000 pekerjaan di Jerman hingga 2030.

Baca Juga:

Pakar industri otomotif dari University of Birmingham, David Bailey, menyebut skala langkah tersebut sangat besar.

Menurutnya, keputusan itu mencerminkan “badai sempurna” yang kini menghantam produsen mobil Eropa, mulai dari penurunan permintaan global hingga perubahan teknologi yang cepat.

Tekanan serupa juga terlihat di Inggris. Produsen mobil mewah Aston Martin mengumumkan rencana memangkas hingga 20 persen tenaga kerjanya setelah menghadapi kerugian finansial yang berkepanjangan.

Baca Juga:

Sementara itu, Jaguar Land Rover juga tengah mengurangi ratusan posisi manajemen melalui program pengunduran diri sukarela.

Sejumlah faktor mendorong gelombang PHK ini. Permintaan di beberapa pasar ekspor utama mulai melemah, sehingga menghambat pertumbuhan penjualan produsen Eropa yang selama ini bergantung pada pasar global.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantam sejumlah produsen mobil besar di Eropa. Puluhan ribu orang kena dampaknya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   produsen mobil eropa  PHK  PHK Karyawan  produsen otomotif 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp