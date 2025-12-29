Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Produsen Plastik Ini Targetkan Devisa Rp 9,9 Miliar pada 2029

Senin, 29 Desember 2025 – 19:10 WIB
PT Asia Recycle Mandir menerima izin fasilitas fiskal berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - PT Asia Recycle Mandir menerima izin fasilitas fiskal berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY.

Penyerahan fasilitas yang dilakukan pada Kamis (18/12) itu turut menjadi pendorong tercapainya target perolehan devisa ekspor perusahaan mencapai Rp 9,9 miliar pada 2029.

PT Asia Recycle Mandiri adalah perusahaan dengan produk utama berupa barang plastik untuk pengemasan dan produk plastik lainnya.

Perusahaan yang berlokasi di Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu berencana mulai menembus pasar internasional pada 2026.

Seluruh hasil produksi perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor, dengan negara tujuan antara lain Australia, Jepang, Inggris, dan Somalia.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Jateng DIY, R. Megah Andiarto mengatakan perusahaan ini dinilai layak menerima fasilitas KITE Pembebasan karena telah menunjukkan kinerja ekspor yang konsisten serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Melalui fasilitas KITE Pembebasan, perusahaan memperoleh pembebasan bea masuk serta pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang terutang tidak dipungut atas impor bahan baku.

Selain berkontribusi pada kinerja ekspor nasional, PT Asia Recycle Mandiri juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

