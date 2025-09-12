Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Prof Bambang Ingatkan Aparat di Riau, Tambang Ilegal Ancam Lingkungan dan Keselamatan Warga

Jumat, 12 September 2025 – 08:15 WIB
Prof Bambang Ingatkan Aparat di Riau, Tambang Ilegal Ancam Lingkungan dan Keselamatan Warga - JPNN.COM
Salah satu tambang tanah urug ilegal yang disegel Polresta Pekanbaru, dan menelan dua korban jiwa. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - Aparat penegak hukum dan pemerintah diminta bertindak tegas terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah daerah di Riau.

Praktik pertambangan ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat.

Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Prof Bambang Hero Saharjo menegaskan bahwa tambang ilegal mengabaikan prinsip good mining practice sehingga kerusakan yang ditimbulkan sangat sulit diperbaiki.

Baca Juga:

“Tanah jadi labil, risiko longsor meningkat, dan lubang-lubang bekas galian berubah menjadi genangan air yang memicu banjir,” ujar Prof Bambang saat berbincang dengan JPNN.com Jumat (12/9).

Selain itu, tambang ilegal atau galian C kerap menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri yang dapat mencemari air sungai.

Kondisi itu mengancam kesehatan masyarakat karena merkuri bersifat racun, sulit terurai, dan dapat menumpuk dalam tubuh manusia maupun hewan.

Baca Juga:

Dari sisi sosial, aktivitas tambang ilegal memicu konflik horizontal, menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai rencana tata ruang, serta menimbulkan kerusakan fasilitas umum.

“Masyarakat kehilangan lahan produktif untuk pertanian dan perkebunan, sementara desa-desa dilintasi alat berat yang merusak jalan,” terang Bambang.

Prof Bambang Hero Saharjo menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah daerah di Riau. Aparat dan pemerintah diminta bertindak tegas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tambang ilegal  pertambangan  Riau  PETI  Bambang Hero Saharjo  Aparat  Lingkungan 
BERITA TAMBANG ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp