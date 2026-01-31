Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prof Henry Indraguna Dorong Transformasi Kampus yang Adaptif

Sabtu, 31 Januari 2026 – 18:58 WIB
Guru Besar Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang Prof. Dr, Dr, Henry Indraguna, S.H., M.H.. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tantangan dunia pendidikan tinggi yang makin ketat, Indonesia mencatat kemajuan dalam pemeringkatan World Class University (WCU).

Tahun 2025 mencatat peningkatan signifikan yang ditandai dengan beberapa perguruan tinggi (PT) utama merangsek naik dalam QS World University Ranking.

Perguruan tinggi senior dan ternama antara lain UI, UGM, dan ITB dapat menembus peringkat 300 besar dunia.

UI mencapai posisi 206, UGM 239, dan ITB di peringkat 256 yang didukung oleh peningkatan reputasi akademik dan riset.

Data itu sangat diapresiasi oleh Guru Besar Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang Prof. Dr, Dr, Henry Indraguna, S.H., M.H.

Dia menyebut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) layak mendapakan kredit pada pencapaian itu. 

Rilis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  mencatat kenaikan peringkat PT Indonesia mencapai 46 persen pada tahun 2025.

“Untuk mempertahankan prestasi itu dalam pandangan saya, Pemerintah harus terus mendorong kolaborasi antarkampus (PTN-BH) untuk memperkuat riset dan reputasi internasional,” kata Prof Henry yang dikenal juga sebagai Pakar Hukum dalam keterangan tertulis pada Sabtu (31/1/2025).

Kampus harus menjadi rumah nyaman bagi kaum intelektual, tempat berseminya gagasan dan lahirnyan kreativitas dan inovasi.

